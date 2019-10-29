Премьер Ливана объявил об отставке

Премьер Ливана Саад Харири в прямом эфире объявил о том, что покидает свою должность.

Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, cделал он это на фоне протестов граждан в стране.

Харири рассказал, что после того, как он закончит говорить, отправится во дворец к президенту и скажет о своем решении лично.

Демонстрации в Ливане начались 17 октября, в них принимает участие около 2 млн человек, что составляет примерно половину населения страны. Протестующие требуют отставки действующего правительства под руководством премьер-министра Саада Харири.