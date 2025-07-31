Премьер Литвы уходит в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения со ссылкой на президента страны Гитанаса Науседу.

"Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал он.

Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Ранее президент дал ему две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала.

По данным СМИ, сегодня сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений провели обыск в компании Dankora, которая принадлежит жене брата премьера Литвы. Эта компания получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у компании самого премьера – Garnis.