Премьер Латвии: Поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это лишь вопрос времени.

Западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это лишь вопрос времени.

Как передает Report, об этом в интервью Spiegel сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Если бы они у нас были (истребители - ред.), мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов - это лишь вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", - сказал Кариньш.

Латвийский премьер заявил, что война должна завершиться победой Украины и, соответственно, поражением России.

"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому по-своему. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал он.