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Премьер Кыргызстана: Впервые в стране президент и правительство не вмешивались в выборы

Премьер Кыргызстана: Впервые в стране президент и правительство не вмешивались в выборы Администрация президента Кыргызстана и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 10:34
Премьер Кыргызстана: Впервые в стране президент и правительство не вмешивались в выборы
Акылбек Жапаров

Администрация президента Кыргызстана и кабмин республики впервые не вмешивались в выборный процесс.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.

Сегодня председатель кабмина проголосовал на выборах парламента на избирательном участке № 1 142 Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы-интерната № 71.

"Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию", - сказал председатель кабмина после голосования.

Выборы в седьмой созыв парламента Кыргызстана впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

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