О нас

Премьер Кувейта подал эмиру прошение об отставке правительства в полном составе

Премьер Кувейта подал эмиру прошение об отставке правительства в полном составе Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах подал прошение эмиру страны шейху Машаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху об отставке возглавляемого им правительства в полном составе, cообщает Report со ссылкой на кувейтское агентство KUNA.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 16:56
Премьер Кувейта подал эмиру прошение об отставке правительства в полном составе

Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах подал прошение эмиру страны шейху Машаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху об отставке возглавляемого им правительства в полном составе, cообщает Report со ссылкой на кувейтское агентство KUNA.

Отставка действующего кабинета министров Кувейта - рутинное мероприятие, последовавшее за проведением 4 апреля выборов в Национальное собрание (парламент) страны. Уход правительства в отставку после избрания нового состава парламента предусмотрен 57-й статьей конституции эмирата.

Кабинет во главе с Мухаммедом Сабахом ас-Салемом ас-Сабахом был сформирован 17 января нынешнего года. Все члены правительства будут исполнять свои обязанности до объявления состава нового правительства.

Согласно Конституции Кувейта, первое заседание Национального собрания страны нового созыва должно состояться не позднее, чем через 14 дней с момента объявления результатов парламентских выборов. Именно на первой сессии парламента должен быть объявлен и состав нового кувейтского правительства.

Как отмечает KUNA, первое заседание Национального собрания Кувейта нового созыва назначено на 17 апреля 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kuwaiti PM submits petition to Emir for resignation of entire government

Другие новости из категории

Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
6 апреля 2024 г. 17:55
Байден и Демпартия привлекли в марте более 90 млн долларов на предвыборную кампанию
Байден и Демпартия привлекли в марте более 90 млн долларов на предвыборную кампанию
6 апреля 2024 г. 17:53
Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall
Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall
6 апреля 2024 г. 17:26
Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе
Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе
6 апреля 2024 г. 16:31
Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 33 тыс. человек
Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 33 тыс. человек
6 апреля 2024 г. 16:09
Иранский журналист, на которого напали в Лондоне, вернулся в эфир
Иранский журналист, на которого напали в Лондоне, вернулся в эфир
6 апреля 2024 г. 14:51
Глава НАТО призвал Швецию больше инвестировать в инфраструктуру
Глава НАТО призвал Швецию больше инвестировать в инфраструктуру
6 апреля 2024 г. 14:38
Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к тюремному заключению сроком на год
Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к тюремному заключению сроком на год
6 апреля 2024 г. 13:47
Армия Израиля заявила об уничтожении склада с оружием и взрывчаткой в Хан-Юнисе
Армия Израиля заявила об уничтожении склада с оружием и взрывчаткой в Хан-Юнисе
6 апреля 2024 г. 13:29
Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Китае
Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Китае
6 апреля 2024 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi