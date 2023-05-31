О нас

Премьер Косово заявил о приверженности защите прав сербов

Премьер Косово заявил о приверженности защите прав сербов Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе,
Другие страны
31 мая 2023 г. 19:33
Премьер Косово заявил о приверженности защите прав сербов

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе,

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

"Я хочу защитить сербов, я также их премьер-министр и не хочу, чтобы страдали другие. Я знаю, что значит чувствовать себя непредставленным, чувствовать себя не имеющим права голоса. Мы хотим взаимодействовать с сербской общиной за их права. Но я не могу компенсировать Вучичу потери режима Милошевича", - подчеркнул Курти.

По словам политика, он стремится защитить его права, для чего готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. При этом Курти отметил, что их встречи с лидером Сербии должны проходить чаще, чем раз в две недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi