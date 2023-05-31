Премьер Косово заявил о приверженности защите прав сербов

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе,

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе,

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

"Я хочу защитить сербов, я также их премьер-министр и не хочу, чтобы страдали другие. Я знаю, что значит чувствовать себя непредставленным, чувствовать себя не имеющим права голоса. Мы хотим взаимодействовать с сербской общиной за их права. Но я не могу компенсировать Вучичу потери режима Милошевича", - подчеркнул Курти.

По словам политика, он стремится защитить его права, для чего готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. При этом Курти отметил, что их встречи с лидером Сербии должны проходить чаще, чем раз в две недели.