Премьер КНР призвал обеспечить прозрачность в развитии искусственного интеллекта

Человечество должно контролировать искусственный интеллект (ИИ) и наметить красную линию, которая позволит избежать рисков в этой области.

Человечество должно контролировать искусственный интеллект (ИИ) и наметить красную линию, которая позволит избежать рисков в этой области.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Прежде всего искусственный интеллект должен быть ориентирован на человека. Проще говоря, люди должны осуществлять контроль над машинами вместо того, чтобы машины контролировали нас. Необходимо продвигать развитие ИИ в направлении, которое обеспечит прогресс человечеству", - сказал он.

Как подчеркнул глава китайского правительства, для этого необходимо обозначить красную линию в развитии ИИ. По его словам, мировое сообщество должно осуществлять коллективный контроль таким образом, чтобы никто не мог переступить порог дозволенного в указанной области.

"Нам следует обеспечить прозрачность в развитии искусственного интеллекта», - уточнил Ли Цян.