Премьер КНР: При эпидемии проявились недочеты в механизме реагирования

Во время эпидемии COVID-19 в Китае проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Во время реагирования на COVID-19, проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения. Многие выразили свои идеи и предложения, которые заслуживают внимания. Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа", - заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.

Он добавил, что ненужные формальности и бюрократия по-прежнему остаются вопросом в работе правительства. По словам премьера, небольшое число чиновников уклоняются от своих обязанностей или не в состоянии их выполнять.

"Коррупция по-прежнему остается распространенной проблемой в некоторых сферах", - подчеркнул Ли Кэцян.