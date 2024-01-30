Премьер Катара заявил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе

Премьер Катара заявил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе

Премьер Катара заявил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил о прогрессе по вопросу об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, на переговорах с участием глав разведок Египта, Израиля и США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что вчера был достигнут хороший прогресс, который позволит вернуть все в прежнее русло или по крайней мере заложить основу для дальнейших действий", - сказал премьер-министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам премьера, нынешний этап переговоров Израиля и ХАМАС, который нацелен на заключение нового соглашения между сторонами конфликта при посредничестве Египта, Катара и США, может в будущем привести к постоянному прекращению огня в секторе Газа. Глава правительства отметил, что основным условием потенциального соглашения станет освобождение всех израильских заложников. Он также заявил о намерении передать проект соглашения членам ХАМАС и добиться того, чтобы "они позитивно и конструктивно включились в процесс".

Напомним, что 29 января телекомпания NBC сообщала, что участники переговоров из Израиля, США, Египта и Катара договорились об основах новой сделки по освобождению заложников. По сведениям источников телекомпании, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в анклав наряду с обменом на палестинских заключенных.