Премьер Катара: Удары по Йемену повышают риск дальнейшей эскалации

Удары США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена повышают риск дальнейшей эскалации в регионе.

Удары США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена повышают риск дальнейшей эскалации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам премьера, совершаемые хуситами атаки на коммерческие суда в Красном море создают "наиболее опасную ситуацию", поскольку имеют негативные последствия не только для региона, но и мировой торговли. Он также упомянул, что нарушение судоходства в Красном море отражается на транспортировке сжиженного природного газа, который Катар поставляет в Европу через Суэцкий канал.

"Сейчас мы видим, что США и Великобритания наносят ответные удары по хуситам, пытаясь воспрепятствовать их действиям, которые нарушают международную торговлю. Но это также создает повышенный риск дальнейшей эскалации и дальнейшего расширения конфликта", - сказал шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Премьер также отметил, что удары по Йемену не смогут сдержать атаки хуситов без дипломатических усилий и решения палестино-израильского конфликта, который привел к обострению ситуации в Красном море. "Мы всегда предпочитаем дипломатию любым военным решениям и считаем, что не следует концентрироваться только на локальных конфликтах. Мы должны сосредоточиться на анализе основного конфликта", - подчеркнул он.