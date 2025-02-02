Премьер Катара призвал начать переговоры по второму этапу перемирия в Газе

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Израиль и палестинское движение ХАМАС начать переговоры для обсуждения деталей второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Израиль и палестинское движение ХАМАС начать переговоры для обсуждения деталей второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Мы требуем немедленного начала переговоров по второму этапу, как это предусмотрено в соглашении. Согласно договоренностям, переговоры по второму этапу должны начаться завтра. Мы уже начали взаимодействовать со сторонами, чтобы определить повестку переговоров", - добавил премьер.

Аль Тани отметил, что место встречи делегаций пока не определено.

"Надеемся, что мы увидим какую-то активность в следующие несколько дней. Очень важно, чтобы мы начали сейчас, чтобы достичь соглашения до 42-го дня перемирия", - подытожил катарский премьер.

Отметим, что 1 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он договорился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом начать переговоры о следующем этапе соглашения по сектору Газа в Вашингтоне 3 февраля.