Премьер Катара: Переговоры в Дохе по Газе пока ни к чему не привели

Несколько раундов консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем, которые состоялись в Дохе, не привели к сближению позиций сторон.

Несколько раундов консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем, которые состоялись в Дохе, не привели к сближению позиций сторон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Раунды переговоров, которые проходили в Дохе в последние несколько недель, к сожалению, пока ни к чему не привели, потому что между двумя сторонами существует фундаментальный разрыв", - сказал он, выступая на Катарском экономическом форуме.

По его словам, одна сторона (ХАМАС) стремится к достижению частичной сделки, которая, возможно, могла бы привести к всеобъемлющему соглашению, а другая сторона (Израиль) намерена заключить разовую сделку, чтобы положить конец войне и освободить всех заложников.

"Мы не смогли преодолеть этот фундаментальный разрыв, несмотря на все предложения, которые выдвигали, особенно с учетом прошлого опыта, когда первая сделка провалилась", - продолжил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

По мнению катарского премьера, если Израиль расширит операцию в секторе Газа, то это приведет только к большим жертвам как среди палестинцев, так и среди оставшихся в анклаве заложников, а также "отсрочит завершение войны путем дипломатии".