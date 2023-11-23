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Премьер Катара и госсекретарь США обсудили реализацию сделки между Израилем и ХАМАС

Премьер Катара и госсекретарь США обсудили реализацию сделки между Израилем и ХАМАС Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону начало реализации соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 13:26
Премьер Катара и госсекретарь США обсудили реализацию сделки между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону начало реализации соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в соцсети "Х".

"В ходе разговора [стороны] обсудили шаги для начала реализации соглашения о перемирии, достигнутого Израилем и <…> движением ХАМАС при посредничестве Катара и поддержке Египта и США, а также процедуру освобождения гражданских лиц и важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа", - сказано в сообщении.

Премьер Катара подчеркнул важность продолжения усилий для прекращения войны в секторе Газа.

В свою очередь Блинкен поблагодарил Доху за ее посредничество между ХАМАС и Израилем, добавив, что Вашингтон привержен решению конфликта.

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