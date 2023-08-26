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Премьер Канады заявил о готовности НАТО к длительному конфликту в Украине

Премьер Канады заявил о готовности НАТО к длительному конфликту в Украине Страны Запада готовы к продолжительному конфликту в Украине и будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Другие страны
26 августа 2023 г. 23:11
Премьер Канады заявил о готовности НАТО к длительному конфликту в Украине

Страны Запада готовы к продолжительному конфликту в Украине и будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По словам канадского политика, западные страны понимали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может затянуться, однако это не является проблемой в вопросе продолжения поддержки Киева.

"Конечно, судя по разговорам, которые мы провели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", - подчеркнул Трюдо.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın Baş naziri: "NATO Ukraynada uzunmüddətli müharibəyə hazırdır"

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