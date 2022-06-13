Премьер Канады заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом политик написал в Twitter.

"У меня положительный результат теста на COVID-19", - сообщил Трюдо.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее "сделал прививку от коронавируса", но уходит на самоизоляцию, как это предписано соответствующим протоколом Минздрава.

В субботу Трюдо вернулся в Оттаву из американского Лос-Анджелеса, где участвовал в Саммите Америк. В понедельник утром его пресс-служба сообщила, что у главы правительства на 13 июня нет публичных мероприятий.