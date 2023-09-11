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Премьер Канады сможет покинуть Индию не ранее 12 сентября

Премьер Канады сможет покинуть Индию не ранее 12 сентября Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сможет вылететь из Индии не ранее вторника, 12 сентября.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 17:18
Премьер Канады сможет покинуть Индию не ранее 12 сентября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сможет вылететь из Индии не ранее вторника, 12 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Мухаммед Хусейн.

"Мы принимаем меры для того, чтобы отъезд [премьера] состоялся завтра утром [во вторник, 12 сентября], но признаем, что ситуация может измениться", - приводит его слова телеканал CTV.

По сообщению канала, за Трюдо уже вылетел резервный борт.

Ранее CTV информировал о том, что премьер и вся канадская делегация, включая представителей прессы, которая принимала участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индии, не могут вылететь из Нью-Дели из-за поломки самолета. Указывалось, что у самолета была выявлена техническая неисправность.

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