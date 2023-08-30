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Премьер Канады подтвердил личное участие в саммите G20

Премьер Канады подтвердил личное участие в саммите G20 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индии, а также во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.
Другие страны
30 августа 2023 г. 18:34
Премьер Канады подтвердил личное участие в саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индии, а также во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил сегодня, что отправится в Джакарту (Индонезия) для участия 5-6 сентября в саммите АСЕАН, - сообщили в пресс-службе. - Он также примет участие в работе саммита G20 в Нью-Дели (Индия) 9-10 сентября". Трюдо планирует обсудить вопросы экономического сотрудничества, экологии, продовольственной безопасности и ситуацию на Украине.

Кроме того, 7-8 сентября премьер-министр Канады посетит с официальным визитом Сингапур.

43-й саммит АСЕАН и сопутствующие конференции состоятся в Джакарте 5-7 сентября. Саммит G20 под председательством Индии пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

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