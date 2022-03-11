Премьер Канады объявил о санкциях против пяти россиян и 32 компаний РФ

Канадские власти вводят санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом России.

Канадские власти вводят санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом России.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в пятницу премьер Джастин Трюдо.

По данным издания Toronto Star, под санкциями оказались предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

Санкции вводятся в отношении 32 предприятий и организаций в области обороны, энергетики и финансов за их роль в ситуации на Украине. Это СВР России, Минобороны РФ, корпорация "Иркут", Ракетно-космический центр Прогресс", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Казанский вертолётный завод, "Ростех-Азимут", АО "Компания "Сухой", ряд исследовательских организаций.

Трюдо также заявил, что Оттава изучает возможность перевозки в Канаду беженцев с Украины.

Премьер признал, что в краткосрочной перспективе Канада не располагает возможностями для компенсации нынешних поставок нефти и газа из России в Европу.