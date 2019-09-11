Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - заявил он в ходе обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам.
Согласно традиции, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории.
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