Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - заявил он в ходе обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам.

Согласно традиции, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории.