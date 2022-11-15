Премьер Камбоджи заразился COVID-19, на днях он встречался с Байденом, Видодо и Кисидой

Премьер Камбоджи Хун Сен сдал положительный тест на коронавирус, и отменил встречи, запланированные на полях саммита G20 на индонезийском Бали.

Премьер Камбоджи Хун Сен сдал положительный тест на коронавирус, и отменил встречи, запланированные на полях саммита G20 на индонезийском Бали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 12-13 ноября он принимал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, Хун Сен лично приветствовал президента США Джо Байдена, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Индонезии Джоко Видодо, который сегодня, 15 ноября, принимает саммит G20.

Отметим, что на саммите АСЕАН премьер Камбоджи провел ряд мероприятий, включая приветствие глав всех иностранных делегаций, в том числе премьера Японии Фумио Кисида. Японский премьер 17 ноября планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.