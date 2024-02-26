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Премьер Йемена прибудет в Москву 26 февраля

Премьер Йемена прибудет в Москву 26 февраля Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля, рассчитывает провести несколько встреч/
Другие страны
26 февраля 2024 г. 12:07
Премьер Йемена прибудет в Москву 26 февраля

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву 26 февраля, рассчитывает провести несколько встреч/

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в посольстве Йемена в Москве.

"Прилет ожидается сегодня вечером. Он рассчитывает в ближайшие дни встретиться с [председателем Государственной думы Вячеславом] Володиным, [председателем Совета Федерации Валентиной] Матвиенко и [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым", - отметили в диппредставительстве.

Ранее йеменское государственное агентство Saba сообщило, что бен Мубарак намерен обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года. Это его первый зарубежный визит в должности премьер-министра республики.

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Версия на английском языке Yemen's PM to travel to Moscow on February 26

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