О нас

Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи"

Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил противника.
Другие страны
8 октября 2023 г. 04:50
Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции Железные мечи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил противника.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Первая фаза завершается в эти часы уничтожением подавляющего большинства сил противника, проникших на нашу территорию", - отметил Нетаньяху.

Премьер также объявил о начале наступления, которое продолжится "безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Dəmir Qılınclar” əməliyyatının birinci mərhələsi başa çatıb

Самое важное

Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
6 октября 2023 г. 20:57
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
6 октября 2023 г. 19:15
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
6 октября 2023 г. 17:24
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
6 октября 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi