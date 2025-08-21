Нетаньяху утвердил армейские планы по установлению контроля над городом Газа

О нас

21 августа 2025 г. 22:34
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман.

"Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС", - сказал он.

Гендельман также отметил, что решение по отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров по освобождению всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников находится на рассмотрении у Нетаньяху.

22:09

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном его канцелярией.

Параллельно израильский премьер поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны, отмечается в сообщении.

"Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы и разгрому ХАМАС. В то же время я отдал приказ немедленно начать переговоры об освобождении всех наших похищенных граждан и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля", - сказал Нетаньяху.

Официальный представитель армии бригадный генерал Эфи Дефрин 20 августа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второй фазе военной операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа. Войска взяли под контроль окраины города, готовясь взять его в осаду.

