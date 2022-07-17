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Премьер Израиля выступил против сделки по ядерной программе Ирана

Премьер Израиля выступил против сделки по ядерной программе Ирана Израиль против заключения сделки по иранской ядерной программе и оставляет за собой право на дипломатические и оперативные действия в отношении Тегерана в связи с разработкой им ядерного оружия.
Другие страны
17 июля 2022 г. 14:14
Премьер Израиля выступил против сделки по ядерной программе Ирана

Израиль против заключения сделки по иранской ядерной программе и оставляет за собой право на дипломатические и оперативные действия в отношении Тегерана в связи с разработкой им ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на еженедельном заседании правительства.

Он отметил, что довел эту позицию Израиля до сведения президента США Джо Байдена, который с 13 по 15 июля находился с визитом в еврейском государстве. "Во время визита я ясно заявил президенту (Байдену) и его команде, что Израиль выступает против ядерного соглашения и оставляет за собой право на полную свободу дипломатических и оперативных действий против иранской ядерной программы", - заявил Лапид, чьи слова приводит правительственная канцелярия.

Сам визит Байдена в Израиль он назвал историческим и подчеркнул, что приезд американского президента принес "достижения в сферах дипломатии, безопасности и экономики, которые укрепят Государство Израиль на годы вперед". "Сегодня правительство (Израиля) получит полный отчет о визите президента", - добавил премьер.

Напомним, что первое после вступления в должность главы государства ближневосточное турне Байдена прошло с 13 по 16 июля. Он посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, а также Саудовскую Аравию, где встретился с руководством ряда арабских стран.

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Версия на азербайджанском языке Yair Lapid: “İsrail İrana qarşı əməliyyat tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır”
Версия на английском языке Israeli PM opposes Iran nuclear deal

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