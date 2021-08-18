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Премьер Израиля встретится с президентом США 26 августа

Премьер Израиля встретится с президентом США 26 августа Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Вашингтон, где 26 августа встретится с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
18 августа 2021 г. 23:58
Премьер Израиля встретится с президентом США 26 августа

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Вашингтон, где 26 августа встретится с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Президент и премьер-министр Беннет обсудят критически важные вопросы, связанные с региональной и глобальной безопасностью, в том числе Иран. Этот визит также даст возможность двум лидерам обсудить усилия, направленные на укрепление мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев, а также важность работы по установлению более мирного и безопасного будущего для региона", - отмечается в тексте.

В сообщении также говорится, что этот визит подчеркнет "непоколебимую приверженность безопасности Израиля со стороны США".

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri avqustun 26-da ABŞ Prezidenti ilə görüşəcək

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