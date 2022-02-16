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Премьер Израиля встретился с кронпринцем Бахрейна

Премьер Израиля встретился с кронпринцем Бахрейна Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках своего первого визита на Бахрейн встретился во вторник с премьер-министром островного государства наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 08:23
Премьер Израиля встретился с кронпринцем Бахрейна

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках своего первого визита на Бахрейн встретился во вторник с премьер-министром островного государства наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Я приехал из Израиля с духом доброй воли, сотрудничества, сплоченности перед лицом общих вызовов, и я думаю, что наша цель в ходе этого визита заключается в том, чтобы превратить (мир) между правительствами в мир между людьми, преобразовать его от церемоний к сути", - отметил Беннет перед началом переговоров с кронпринцем Бахрейна. По мнению главы израильского кабмина, укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий, в торговле, сельском хозяйстве и во многих других областях позволит "вместе совершать великие дела".

Премьер-министр Бахрейна со своей стороны подчеркнул, что "мир должен быть стремлением всех ответственных народов". "Не то, чтобы между нашими странами когда-либо была война, но отношения не были на уровне, который можно было бы считать нормальным", - указал он, добавив, что для того, чтобы увидеть "более широкий Ближний Восток", свободный от конфликтов, основанный на принципах взаимоуважения и взаимной ответственности за безопасность, следует делать больше, чтобы лучше узнать друг друга и упрочить "Авраамовы соглашения".

Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить еврейское государство.

"Наследный принц принял приглашение Беннета посетить Израиль.... Среди тем, затронутых на переговорах с главой израильского кабмина, были иранская ядерная программа и терроризм", - указал глава бахрейнского МИД, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.

Помимо этого, аз-Заяни подчеркнул, что посещение Беннетом королевства "стало значимой вехой в отношениях между двумя странами".

Отметим, что Беннет прибыл на Бахрейн в понедельник с первым в истории официальным визитом.

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Версия на азербайджанском языке Bəhreyn vəliəhdi Baş nazirin İsrailə səfər etmək dəvətini qəbul edib

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