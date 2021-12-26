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Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 18:39
Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 у дочери
Нафтали Беннет

Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.

"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Он сразу же покинул заседание", - сказала Йонатан-Леус.

На данный момент заседание правительства ведет министр юстиции Гидеон Саар.

Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

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Версия на английском языке Israeli PM self-isolates after daughter tests positive for COVID

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