Премьер Израиля согласовал с ключевыми министрами ответные удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие министры согласовали сроки и способ ответного удара по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает портал newsru.co.il со ссылкой на телеканал Kan.
Договоренность была достигнута в ходе совещания, которое состоялось в ночь на 15 октября.
Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение Кабинета министров Израиля.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что израильский премьер-министр уведомил президента США Джо Байдена о намерении нанести удары по военным, а не ядерным или нефтяным объектам Ирана.