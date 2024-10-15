Премьер Израиля согласовал с ключевыми министрами ответные удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие министры согласовали сроки и способ ответного удара по Ирану.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие министры согласовали сроки и способ ответного удара по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает портал newsru.co.il со ссылкой на телеканал Kan.

Договоренность была достигнута в ходе совещания, которое состоялось в ночь на 15 октября.

Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение Кабинета министров Израиля.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что израильский премьер-министр уведомил президента США Джо Байдена о намерении нанести удары по военным, а не ядерным или нефтяным объектам Ирана.