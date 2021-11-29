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Премьер Израиля разрешил отслеживать геолокацию носителей нового штамма

Премьер Израиля разрешил отслеживать геолокацию носителей нового штамма Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал в воскресенье чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 03:31
Премьер Израиля разрешил отслеживать геолокацию носителей нового штамма
Нафтали Беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал в воскресенье чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.

"Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (02:00, бакинское время ) 2 декабря", - говорится в заявлении.

"Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет", - добавили в канцелярии. В ведомстве премьера отдельно отметили, что "Служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции".

В заявлении подчеркивается, что "решение принято на ограниченное время и будет рассматриваться ежедневно". "В случае широкомасштабной вспышки заболеваемости определение местоположения ШАБАК будет прекращено", - заверили в канцелярии.

Напомним, что в пятницу Минздрав Израиля сообщил, что "штамм (коронавируса), обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у пациента, приехавшего из Малави.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri ŞABAK-a yeni səlahiyyətlər verib

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