Премьер Израиля призвал израильтян носить маски из-за новой волны COVID-19

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в воскресенье израильтян носить маски и соблюдать социальную дистанцию в связи с началом в стране очередной волны коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в воскресенье израильтян носить маски и соблюдать социальную дистанцию в связи с началом в стране очередной волны коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы местного ТВ.

"Если три недели назад понадобился бы бинокль, чтобы увидеть волну (коронавируса), идущую издалека, то теперь она уже здесь, омикрон-штамм уже в Израиле. По моим оценкам, еще через три-четыре недели, может быть, раньше, мы увидим всплеск заболеваемости, который не оставит места для сомнений", - сказал премьер. "Правительство готово во всех отношениях, вскоре будут инструкции. А пока я прошу всех руководствоваться здравым смыслом, поддерживать как можно большую социальную дистанцию, не собираться в группы, носить маски, это просто и эффективно", - добавил Беннет.

Премьер также обратился "с просьбой к владельцам бизнесов, руководителям предприятий частного сектора, всем, кто может позволить своим сотрудникам работать из дома безболезненно, перейти на такой режим уже с понедельника (20 декабря)". "В ближайшие дни государственный сектор перейдет на сокращенный формат, что позволит (сотрудникам) больше работать из дома", - добавил он. Беннет подчеркнул, что кабмин "очень серьезно относится к вакцинации детей", и попросил родителей "проявлять столь же высокий уровень ответственности", как и в отношении собственной прививки.