Премьер Израиля призвал граждан вернуться из Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил надежду, что напряжённость между Россией и Украиной прекратится без эскалации, при этом призвал израильтян в Украине вернуться домой.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил надежду, что напряжённость между Россией и Украиной прекратится без эскалации, при этом призвал израильтян в Украине вернуться домой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Беннет сказал, открывая заседание кабинета министров.

"Мы не знаем, как будут развиваться события между Россией и Украиной. Как и весь остальной мир, мы надеемся, что напряженность прекратится без эскалации; однако наша главная обязанность — заботиться о наших израильских гражданах", - сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.

Он также призвал израильтян на Украине возвращаться домой.

"Не идите на ненужный риск. Не ждите ситуации, когда вам очень захочется вернуться, но вы не сможете этого сделать. Будьте ответственны за свою жизнь и как можно быстрее покиньте Украину и вернитесь домой", - сказал премьер-министр.