Премьер Израиля пообещал "решительный" ответ на действия "Хезболлах"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел района горы Дов на севере Израиля боевиками движения "Хезболлах" грубым нарушением режима прекращения огня.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел района горы Дов на севере Израиля боевиками движения "Хезболлах" грубым нарушением режима прекращения огня.

Как передает Report, высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

"Обстрел "Хезболлах" района горы Дов является грубым нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно, в полную силу. Мы решительно настроены и дальше обеспечивать соблюдение прекращения огня и отвечать на любые нарушения со стороны "Хезболлах", незначительные или серьезные", - заявил премьер.

Отметим, что сегодня ливанское движение "Хезболлах" впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба. Соглашение о первом с начала военных действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября.