Премьер Израиля пообещал найти всех причастных к нападению в Тель-Авиве

Силы безопасности Израиля ведут поиски нападавшего в Тель-Авиве и намерены найти всех, кто причастен к теракту.

Силы безопасности Израиля ведут поиски нападавшего в Тель-Авиве и намерены найти всех, кто причастен к теракту.

Как передает Report, соответствующее заявление премьер-министра страны Нафтали Беннета опубликовала в Twitter его администрация.

"Силы безопасности преследуют террориста, который устроил смертельную бойню в Тель-Авиве. Где бы он ни был, мы его достанем. А каждый, кто прямо или косвенно ему помогал, заплатит за это", - указал глава правительства.

Между тем полиция Израиля, как сообщает газета The Jerusalem Post , распространила фотографию предполагаемого преступника и попросила помощи граждан в его поисках. Их просят звонить на горячую линию полиции, если они видели похожего человека. Сама фотография черно-белая и недостаточно четкая.

В четверг вечером в центральной части Тель-Авива в районе улицы Дизенгофф как минимум один вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, 12 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти классифицировали произошедшее как теракт.