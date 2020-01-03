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Премьер Израиля поддержал США после убийства иранского генерала Сулеймани

Премьер Израиля поддержал США после убийства Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил  о поддержке действий США после убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Израиль поддерживает Соединенные Штаты в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону. Касем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан, многих других невинных людей. Он планировал очередные атаки", - распространила высказывания главы правительства его канцелярия.

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