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Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Наха
Другие страны
12 декабря 2021 г. 13:04
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
Нафтали Беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Беннет отправится сегодня с первым официальным визитом в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби. Завтра (13 декабря) ожидается встреча премьер-министра с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.

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