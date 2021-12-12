Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Наха

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где на 13 декабря у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Беннет отправится сегодня с первым официальным визитом в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби. Завтра (13 декабря) ожидается встреча премьер-министра с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.