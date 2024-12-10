Премьер Израиля одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одобрил удары израильских ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии, оставленным армией Башара Асада, чтобы они не попали в руки оппозиционных сил.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одобрил удары израильских ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии, оставленным армией Башара Асада, чтобы они не попали в руки оппозиционных сил.

Как передает Report, высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Мы (Израиль - ред.) не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией...", - заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, Израиль "стремится к отношениям с новым сирийским режимом", но если новые власти соседней страны "позволят Ирану восстановить свое присутствие в Сирии" или будут "передавать иранское или любое другое оружие движению "Хезболлах", еврейское государство "ответит мощно" и "взыщет за это высокую цену".

"То, что произошло с предыдущим режимом Башара Асада, произойдет и с этим", - добавил премьер.

По данным израильского телеканала N12, в рамках операции "Стрела Васана" 350 истребителей ВВС Израиля нанесли за сутки в Сирии удары по 320 стратегическим объектам, принадлежавшим армии Асада. По данным СМИ, Израиль уничтожил до 80% военного потенциала армии Асада.

Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские ВМС фактически уничтожили военный флот Сирии.