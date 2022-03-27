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Премьер Израиля обсудил с госсекретарем США Украину

Премьер Израиля обсудил с госсекретарем США Украину Израильский премьер-министр Нафтали Беннет обсудил в воскресенье на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Иерусалиме ситуацию на Украине и посреднические усилия Израиля в этом вопросе.
Другие страны
27 марта 2022 г. 19:10
Премьер Израиля обсудил с госсекретарем США Украину

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет обсудил на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Иерусалиме ситуацию в Украине и посреднические усилия Израиля в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.

"Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в своей канцелярии в Иерусалиме. Стороны обсудили ряд тем, в том числе кризис между Украиной и Россией и посреднические усилия Израиля в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Кроме того, обсуждалась также ситуация на Ближнем Востоке и улучшение отношений Израиля со странами региона.

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