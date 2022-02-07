Премьер Израиля обсудил с Байденом РФ, Украину и ядерную программу Ирана

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, региональные вызовы и ядерную программу Ирана.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, региональные вызовы и ядерную программу Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Сегодня вечером (воскресенье, 6 февраля 2022 года) состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно нарастающую иранскую агрессию, а также шаги по блокированию иранской ядерной программы. Кроме того, они обсудили ситуацию в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.