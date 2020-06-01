Премьер Израиля обратился в полицию из-за угроз убийства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с жалобой в полицию после того, как получил угрозы убийства в свой адрес и адрес его семьи.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам премьера, в понедельник, 1 июня, он получил еще одно сообщение, в котором неизвестный описывал, как намеревается совершить убийство.
В ноябре Нетаньяху также получал угрозы в свой адрес на Facebook, тогда он попросил полицию немедленно приступить к расследованию.