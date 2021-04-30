Премьер Израиля направился на место инцидента, где погибли 44 человека

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в район горы Мерон, где в ночь на 30 апреля 44 человека погибли в давке во время празднования религиозного праздника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в район горы Мерон, где в ночь на 30 апреля 44 человека погибли в давке во время празднования Лаг ба-Омер - религиозного праздника, когда традицией предписывается жечь костры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По данным радиостанции, Нетаньяху направляется непосредственно "в зону бедствия". Ранее в пятницу премьер назвал в Twitter произошедшее на горе Мерон в ночь на 30 апреля "тяжелой трагедией".

По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое.