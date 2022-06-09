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Премьер Израиля находится с визитом в ОАЭ

Премьер Израиля находится с визитом в ОАЭ Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с краткосрочным визитом в Абу Даби.
Другие страны
9 июня 2022 г. 14:04
Премьер Израиля находится с визитом в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с краткосрочным визитом в Абу Даби.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.co.il, он проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом.

Предполагается, что главным обсуждаемым вопросом станет ядерная программа Ирана. Израильский политик также поздравит шейха с избранием и выразит соболезнования в связи с кончиной его предшественника – шейха Халифы бин Заида.

О поездке заранее не сообщалось.

В канцелярии главы правительства подчеркивают, что это третья встреча политиков за последние месяцы: в декабре 2021 года Беннет и шейх Мухаммад провели переговоры в Абу Даби, а в марте 2022 года – в Египте.

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