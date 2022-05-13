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Премьер Италии выступил за прямые контакты Путина и Байдена

Премьер Италии выступил за прямые контакты Путина и Байдена Премьер-министр Италии Марио Драги доложил на заседании правительства об итогах переговоров, проведенных с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
13 мая 2022 г. 08:02
Премьер Италии выступил за прямые контакты Путина и Байдена

Премьер-министр Италии Марио Драги доложил на заседании правительства об итогах переговоров, проведенных с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

По его данным, глава кабинета заявил министрам, что усилия направлены на организацию диалога России и США, причем главную роль на переговорах предстоит сыграть Украине. Как указал Драги, Байдену следует позвонить президенту РФ Владимиру Путину. "Контакты должны быть перезапущены и активизированы на всех уровнях", - приводит его слова агентство.

Отметим, что 19 мая итальянский премьер выступит по данной теме в парламенте страны, хотя многие политики настаивали, чтобы он сделал это до поездки в США.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın baş naziri: “Bayden Putinə zəng etməlidir”

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