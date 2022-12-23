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Премьер Италии собирается посетить Украину

Премьер Италии собирается посетить Украину Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 03:06
Премьер Италии собирается посетить Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rai.

"Я хотела бы совершить эту поездку в первые месяцы следующего года", - сказала она в интервью, отвечая на вопрос о вероятном визите в Киев.

Глава итальянского правительства также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала Мэлони.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş naziri Ukraynaya səfər etməyi planlaşdırır

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