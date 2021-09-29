Премьер Италии считает успешную вакцинацию причиной роста экономики страны

Премьер-министр Италии Марио Драги убежден, что именно благодаря успешной вакцинации его стране удалось достичь экономического роста выше прогнозного.

Премьер-министр Италии Марио Драги убежден, что именно благодаря успешной вакцинации его стране удалось достичь экономического роста выше прогнозного.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава итальянского правительства заявил в среду на пресс-конференции, представив обновленный подтвержденный экономический прогноз.

"Экономика сейчас находится в лучшей ситуации, чем мы прогнозировали пять месяцев назад. Экономический рост - на уровне 6% вместо 4,5%, которые мы ожидали. Дефицит бюджета тоже ниже - 9,4%, а не 11,8%. Снижается внешняя задолженность, и это свидетельство того, что задолженность снижается с ростом", - сказал Драги.

"Залог успеха - вакцинация, можно работать спокойно", - добавил премьер. Он заверил, что правительство будет добиваться сохранения таких темпов роста, который превзойдет показатели до пандемии. "Рост должен быть устойчивым и гораздо выше, чем показатели до пандемии. Низкие показатели экономического роста были в основе затяжного кризиса и роста внешней задолженности", - пояснил он.

Отметим, что в Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения старше 12 лет, 83% получили по крайней мере одну дозу прививки от коронавируса.