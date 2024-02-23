Премьер Италии проведет встречу G7 в Киеве 24 февраля в онлайн-формате

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председательствующая в этом году в саммите G7, 24 февраля может посетить Киев.
Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.
Одновременно премьер примет участие в запланированной на этот день встрече стран G7 в онлайн-формате.
"Посмотрим, сделаем ли мы это из Киева, но обязательно в субботу я созову лидеров G7 по случаю второй годовщины боевых действий в Украине", - заявила Мелони на ток-шоу Porta a Porta.
Ранее сообщалось, что главной темой саммита станет поддержка Украины. Также предусмотрено выступление президента Украины Владимира Зеленского. По итогам встречи будет опубликовано совместное заявление. В 2023 году такая встреча G7 прошла 24 февраля в формате видео-конференц-связи.