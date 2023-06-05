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Премьер Италии примет в Риме 8 июня канцлера ФРГ

Премьер Италии примет в Риме 8 июня канцлера ФРГ Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Рим с визитом.
Другие страны
5 июня 2023 г. 17:38
Премьер Италии примет в Риме 8 июня канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Рим с визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Сообщается, что она примет его 8 июня.

Кроме того, в тот же день у главы итальянского правительства запланировала встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Во вторник 6 июня Мелони совершит краткий официальный визит в Тунис. Накануне она провела телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом, в котором подчеркнула поддержку Рима в его переговорах с МВФ о займе, а также обсудила тему мигрантов и сотрудничества в энергетическом секторе.

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Версия на английском языке Italian PM to receive German chancellor in Rome on June 8

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