Премьер Италии примет в Риме 8 июня канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Рим с визитом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Рим с визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Сообщается, что она примет его 8 июня.

Кроме того, в тот же день у главы итальянского правительства запланировала встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Во вторник 6 июня Мелони совершит краткий официальный визит в Тунис. Накануне она провела телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом, в котором подчеркнула поддержку Рима в его переговорах с МВФ о займе, а также обсудила тему мигрантов и сотрудничества в энергетическом секторе.