Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Она выступает за то, чтобы обязать союзников Киева за 24 часа согласовать военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится.

Агентство называет этот формат "НАТО-Лайт". План Мелони не предполагает членства Украины в альянсе, но предлагает механизм коллективной помощи, схожий с 5-ой статьей устава Альянса, и позволяет быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск, отмечают источники.

По данным агентства, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву оперативной и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России.