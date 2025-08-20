О нас

Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО.
Другие страны
20 августа 2025 г. 22:41
Премьер Италии предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Она выступает за то, чтобы обязать союзников Киева за 24 часа согласовать военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится.

Агентство называет этот формат "НАТО-Лайт". План Мелони не предполагает членства Украины в альянсе, но предлагает механизм коллективной помощи, схожий с 5-ой статьей устава Альянса, и позволяет быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск, отмечают источники.

По данным агентства, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву оперативной и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС
20 августа 2025 г. 22:33
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
20 августа 2025 г. 22:12
Израиль начал наступление на город Газа
Израиль начал наступление на город Газа
20 августа 2025 г. 21:27
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
20 августа 2025 г. 21:21
СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины
СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины
20 августа 2025 г. 21:09
США и Туркменистан обсудили сотрудничество в рамках платформы C5+1
США и Туркменистан обсудили сотрудничество в рамках платформы C5+1
20 августа 2025 г. 20:58
Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции
Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции
20 августа 2025 г. 20:27
Министры обороны и главы Генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины
Министры обороны и главы Генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины
20 августа 2025 г. 20:08
Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС
Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС
20 августа 2025 г. 19:50
Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе
Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе
20 августа 2025 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi