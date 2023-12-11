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Премьер Италии назвала антисемитизм раковой опухолью, которую нужно победить

Премьер Италии назвала антисемитизм раковой опухолью, которую нужно победить Премьер-министр Джорджа Мелони считает, что проблема антисемитизма обостряется по всей Европе и на Западе в целом.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 22:09
Премьер Италии назвала антисемитизм раковой опухолью, которую нужно победить

Премьер-министр Джорджа Мелони считает, что проблема антисемитизма обостряется по всей Европе и на Западе в целом.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Agenzia Nova.

"Это раковая опухоль, которую нужно победить, - говорится в заявлении. - Это явление, которое должно нас беспокоить, против которого мы должны работать на всех уровнях". Она напомнила, что после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль в республике были усилены "меры по защите еврейских общин". "Это культурная проблема, она должна касаться каждого и требовать от нас максимальной концентрации", - сказала Мелони.

В Италии ранее под особый контроль были взяты все объекты, связанные с еврейской общиной, а также ряд стратегических объектов, таких как аэропорты и вокзалы, а вместе с ними и центр католической церкви - Ватикан.

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