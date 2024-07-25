Премьер Италии на этой неделе посетит Китай с официальным визитом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Китай с 27 по 31 июля.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Китай с 27 по 31 июля.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД КНР.

Ранее сообщалось о том, что она в ходе визита встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Во время поездки Мелони планируется подписание двусторонних торговых и промышленных соглашений.

Также в Пекине состоится итальянско-китайский бизнес-форум, на который приглашен ряд компаний, среди них, итальянский производитель шин Pirelli, энергетическая группа ENI, оборонная группа Leonardo, производители вина и несколько итальянских модных групп.