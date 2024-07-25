О нас

Премьер Италии на этой неделе посетит Китай с официальным визитом

Премьер Италии на этой неделе посетит Китай с официальным визитом Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Китай с 27 по 31 июля.
Другие страны
25 июля 2024 г. 11:27
Премьер Италии на этой неделе посетит Китай с официальным визитом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Китай с 27 по 31 июля.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД КНР.

Ранее сообщалось о том, что она в ходе визита встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Во время поездки Мелони планируется подписание двусторонних торговых и промышленных соглашений.

Также в Пекине состоится итальянско-китайский бизнес-форум, на который приглашен ряд компаний, среди них, итальянский производитель шин Pirelli, энергетическая группа ENI, оборонная группа Leonardo, производители вина и несколько итальянских модных групп.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис
Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис
25 июля 2024 г. 12:16
На Филиппинах из-за последствий супертайфуна Гаеми погибли более 20 человек
На Филиппинах из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли более 20 человек
25 июля 2024 г. 11:46
Грузовое судно затонуло у побережья Тайваня, девять человек пропали без вести
Грузовое судно затонуло у побережья Тайваня, девять человек пропали без вести
25 июля 2024 г. 11:08
Глава Минфина Молдовы ушел в отставку
Глава Минфина Молдовы ушел в отставку
25 июля 2024 г. 10:47
Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2
Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2
25 июля 2024 г. 10:14
На востоке Китая эвакуировали свыше 150 тыс. человек из-за тайфуна
На востоке Китая эвакуировали свыше 150 тыс. человек из-за тайфуна
25 июля 2024 г. 09:11
В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа
В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа
25 июля 2024 г. 08:16
Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки недемократическим путем
Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки недемократическим путем
25 июля 2024 г. 07:30
СМИ: США предупредили банки Индии об угрозе санкций
СМИ: США предупредили банки Индии об угрозе санкций
25 июля 2024 г. 05:50
Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk
Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk
25 июля 2024 г. 05:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi