Премьер Италии может присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует присоединиться ко встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится в Вашингтоне 18 августа.

Как передает Report , об этом сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Издание считает, что Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании ситуации в Украине, отличающуюся от роли других европейских лидеров.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщили о возможном участии президента Финляндии Александера Стубба во встрече лидеров Украины и США.

Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. Хозяин Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.