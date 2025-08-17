Премьер Италии может присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует присоединиться ко встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится в Вашингтоне 18 августа.
Издание считает, что Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании ситуации в Украине, отличающуюся от роли других европейских лидеров.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщили о возможном участии президента Финляндии Александера Стубба во встрече лидеров Украины и США.
Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. Хозяин Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.